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Самого знаменитого пса-беглеца США поймали и вернули домой

APNews: в США поймали сбежавшую собаку, ставшую местной знаменитостью
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Jack Brook/AP

Самого знаменитого пса-беглеца США поймали и вернули домой, пишет AP News.

Пес по кличке Скрим стал местной знаменитостью в Новом Орлеане после того, как его не могли поймать несколько месяцев. Он прославился своей способностью уклоняться от ловушек, сетей и даже транквилизаторов и стал настоящим символом упорства и выживания.

Скрим сбежал из дома в апреле 2024 года. С тех пор он бродил по городу, переживая ураганы и морозы, и стал народным героем Луизианы. В октябре пес попал в объективы камер, когда выпрыгнул из окна второго этажа, что вызвало волну обсуждений в интернете.

Группа добровольцев, возглавляемая Мишель Черами, месяцами отслеживала передвижения Скрима. Они использовали камеры наблюдения за дикой природой и краудсорсинговую карту, чтобы охватить территорию площадью около 70 квадратных километров.

В итоге собака была наконец поймана с помощью ловушки для кошек. Черами, которая посвятила свою жизнь спасению животных после потери дома во время урагана «Катрина» в 2005 году, с радостью обняла пса после того, как ему сделали долгожданную ванну. Ветеринары подтвердили, что, несмотря на долгие скитания, Скрим находится в хорошей форме.

Мишель пообещала, что Скрим получит доступ к длительным прогулкам, ветеринарной помощи и больше не будет вынужден прятаться от громких звуков и опасностей. Чтобы предотвратить новые побеги, Черами оснастила собаку GPS-ошейником и устройством слежения AirTag. А пока пес готовится к переезду в новую семью, женщина планирует наслаждаться его обществом.

Ранее в Финляндии волонтеры спасли прибежавшую из России собаку.

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