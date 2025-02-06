В Финляндии волонтеры спасли прибежавшую из России собаку

Волонтеры в Финляндии спасли прибежавшую из России собаку, пишет местный портал Yle Uutiset.

Собака по кличке Рансу, сбежавшая из питомника в Светогорске, была обнаружена в лесах Юго-восточной Финляндии. Происхождение животного стало известно благодаря ветеринару, который установил связь между чипом Рансу и номерами чипов собак, привезенных в Финляндию.

Приют для животных Tassutarha сообщил на своей странице в соцсетях, что животное находится у них. Владелица питомника Терхи Туува отметила, что у собаки есть современный чип, однако он не был зарегистрирован ни в одной из существующих систем Финляндии.

Женщина добавила, что Рансу не только сбежала, но и имеет щенков, которые вскоре также будут доставлены в Финляндию в поисках новых хозяев.

Ранее взятый из приюта щенок немецкой овчарки напал на хозяев спустя неделю жизни у новых хозяев.