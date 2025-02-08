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Найдены добровольцы для испытания российской вакцины от рака

Минздрав сообщил о завершении набора добровольцев для испытания вакцины от рака
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Минздрав России завершил набора добровольцев для испытания вакцины от рака. Об этом заявил ТАСС главный внештатный специалист онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Они уже определены и уже набраны добровольцы, и начинаются клинические [испытания]», — рассказал ученый.

Персонализированная вакцина от рака призвана предотвратить повторное развитие опухолей у пациентов с раком. Она создается на основе ДНК индивидуально для каждого пациента и не может предотвратить первое появление рака.

5 февраля сообщалось, что вакцина от рака почек показала 100% эффективность на поздних стадиях болезни.

С помощью разработанных алгоритмов исследователи выбрали наиболее подходящие неоантигены для включения в вакцину, чтобы «научить» иммунную систему распознавать и уничтожать оставшиеся раковые клетки.

Как показали анализы, у всех пациентов после введения вакцины развился устойчивый иммунный ответ, а Т-клетки, индуцированные препаратом, оставались активными в организме до трех лет.

Ранее Гинцбург анонсировал старт применения вакцины от рака в России.

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