Британка перестала выходить на улицу после неудачной косметической процедуры

Британка боялась выходить на улицу после неудачной косметической процедуры, пишет Mirror.

Натали Брайант из Лондона решилась на косметическую процедуру нитевого лифтинга в одной из британских клиник, которую нашла через соцсети. Однако вместо ожидаемого омоложения женщина столкнулась с серьезными осложнениями: нити мигрировали, оставив на ее лице заметные дефекты, которые она сравнила с «червями».

Сначала косметолог уверял ее, что отек и дискомфорт — это часть процесса заживления, и рекомендовал массаж. Однако со временем ситуация ухудшилась: нити сместились, вызывая боль и деформацию лица. Натали предложили радиочастотные процедуры, но они не помогли. В итоге врач сообщил, что для удаления нитей потребуется операция стоимостью £15 тысяч, которую женщина не могла себе позволить.

Отчаявшись, Брайант решила обратиться за помощью в заграничную клинику. После тщательного поиска она выбрала клинику в турецком Измире, где за £4500 ей сделали подтяжку лица. Результат, по словам женщины, превзошел ожидания.

«Мое лицо больше не выглядело так, будто на нем были черви. Я наконец-то могу снова выходить из дома», — признаётся Брайант.

Натали, которая работает операционным менеджером в благотворительной организации для бездомных, призналась, что пережитый опыт серьезно повлиял на ее психическое состояние. Она пропустила важные семейные события, включая 30-летие сына, и долгое время не могла смотреть людям в глаза.

Клиника, где проводился нитевой лифтинг, оспаривает претензии Натали. По их словам, женщина не следовала рекомендациям по уходу, слишком агрессивно массировала лицо и игнорировала советы косметолога. Они также утверждают, что клиентка подписала форму согласия, в которой были указаны все возможные риски.

Ранее женщине случайно пришили нижнее веко к глазному яблоку во время операции.