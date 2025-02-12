Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британка перестала выходить на улицу после неудачной косметической процедуры

Mirror: британка боялась появляться на людях после неудачного нитевого лифтинга
close
Natalie Bryant/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка боялась выходить на улицу после неудачной косметической процедуры, пишет Mirror.

Натали Брайант из Лондона решилась на косметическую процедуру нитевого лифтинга в одной из британских клиник, которую нашла через соцсети. Однако вместо ожидаемого омоложения женщина столкнулась с серьезными осложнениями: нити мигрировали, оставив на ее лице заметные дефекты, которые она сравнила с «червями».

Сначала косметолог уверял ее, что отек и дискомфорт — это часть процесса заживления, и рекомендовал массаж. Однако со временем ситуация ухудшилась: нити сместились, вызывая боль и деформацию лица. Натали предложили радиочастотные процедуры, но они не помогли. В итоге врач сообщил, что для удаления нитей потребуется операция стоимостью £15 тысяч, которую женщина не могла себе позволить.

Отчаявшись, Брайант решила обратиться за помощью в заграничную клинику. После тщательного поиска она выбрала клинику в турецком Измире, где за £4500 ей сделали подтяжку лица. Результат, по словам женщины, превзошел ожидания.

«Мое лицо больше не выглядело так, будто на нем были черви. Я наконец-то могу снова выходить из дома», — признаётся Брайант.

Натали, которая работает операционным менеджером в благотворительной организации для бездомных, призналась, что пережитый опыт серьезно повлиял на ее психическое состояние. Она пропустила важные семейные события, включая 30-летие сына, и долгое время не могла смотреть людям в глаза.

Клиника, где проводился нитевой лифтинг, оспаривает претензии Натали. По их словам, женщина не следовала рекомендациям по уходу, слишком агрессивно массировала лицо и игнорировала советы косметолога. Они также утверждают, что клиентка подписала форму согласия, в которой были указаны все возможные риски.

Ранее женщине случайно пришили нижнее веко к глазному яблоку во время операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами