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Женщине случайно пришили нижнее веко к глазному яблоку во время операции

Oddity Central: врачи случайно пришили китаянке глазное яблоко к нижнему веку

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Sohu Video

Жительница Китая рассказала, что ее глазное яблоко пришили к части нижнего века в ходе неудачной пластической операции, пишет Oddity Central. Теперь женщина жалуется, что ее зрение стало значительно хуже.

Женщина по фамилии Чжан рассказала, что перенесла операцию на двойном веке в клинике косметологической хирургии, чтобы исправить кое-какие неровности. Китаянка говорит, что чувствовала дискомфорт во время самой операции, но не стала обращать на это внимание.

После процедуры китаянка обнаружила, что часть ее нижнего века пришито к глазному яблоку. Врач, который оперировал Чжан, сказал ей, что все в порядке, но затем у женщины начало ухудшаться зрение и появилось ограниченное движение глаза.

Теперь китаянка надеется сделать корректирующую операцию в больнице в Шанхае, но у нее нет необходимых денег. По ее словам, из-за этой ситуации она впала в депрессию.

Ранее в Китае кровь мужчины стала молочно-зеленой из-за частого употребления алкоголя.

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