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Медики с помощью МЧС пытаются транспортировать в больницу 400-килограммового петербуржца

В Петербурге медики вызвали МЧС, чтобы госпитализировать пациента весом 400 кг
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге медикам понадобилась помощь сотрудников МЧС, чтобы вынести из квартиры больного весом 400 килограммов. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на проспекте Луначарского. По предварительным данным, у петербуржца подозрение на пневмонию. Сотрудники скорой помощи прибыли на место, но поняли, что не смогут самостоятельно транспортировать больного, поэтому запросили помощь у МЧС.

До этого подобный случай произошел в Москве. Мужчина весом 300 килограммов страдал от сердечной недостаточности, большую часть времени он проводил на кровати. Он вызвал медиков, но не смог пройти в двери, чтобы выйти.

Позже выяснилось, что машина скорой помощи для него слишком маленькая, поэтому пришлось вызывать более крупный автомобиль.

Медики привлекли сотрудников МЧС, которые спилили решетки на окне и пациента вынесли на улицу через него.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов.

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