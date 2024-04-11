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В Москве 300-килограмовый мужчина не смог выйти с медиками из-за своих размеров

В Москве спасатели пытаются вытащить из квартиры 300-килограмового мужчину

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Телеграм-канал «SHOT»

Москвичу стало плохо, он не смог выйти из квартиры с медиками из-за своих размеров. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

Мужчина весит 300 килограмм и страдает от сердечной недостаточности. Во время визита специалистов 54-летний россиянин не смог пройти в дверь, поэтому было решено срезать оконные решетки. Однако после этого выяснилось, что пациент не помещается в скорую помощь, поэтому пришлось вызывать более крупный автомобиль.

По другим данным, которые приводит Telegram-канал Shot, мужчина весит 400 килограмм. Несколько лет назад он заболел ковидом и из-за последствий не мог ходить. Всего из дома он не выходил десять лет.

«Кровать оборудовали держателями для смартфонов, в одном из которых рация для контакта с родными. За отцом все это время ухаживал 24-летний сын», – сообщается в публикации.

По данным источника, приехавшие медики диагностировали у россиянина сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота.

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