Россиянин, выживший после падения с пятого этажа, заявил о преследовании

В Калининградской области мужчина выжил, упав с пятого этажа на клумбу

В Калининградской области мужчина выпал из окна и успел сообщить, что его преследуют. Об этом пишет «Клопс».

Несчастный случай произошел 10 февраля в Светловском городском округе. Жители поселка Люблино обнаружили под окнами многоквартирного дома мужчину с множественными травмами, он лежал на клумбе и поначалу был в сознании.

В ответ на многочисленные вопросы пострадавший заявил, что упал с пятого этажа. При этом выпрыгнул в окно он по собственной воле, пытаясь спастись от людей, которые якобы его преследовали.

Сейчас за жизнь 27-летнего мужчины борются врачи, он находится в реанимации с повреждениями живота и внутренних органов, переломами ног, черепно-мозговой травмой и подозрением на травму спинного мозга.

Ранее на Сахалине женщина выпала из окна и выжила благодаря сугробу.