Смертность в Петербурге и Ленобласти в 2024 году обогнала рождаемость

По итогам 2024 года уровень смертности в Санкт-Петербурге на 30% обогнал рождаемость. Об этом сообщил руководитель Петростата Александр Кукушкин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Глава службы уточнил, что в прошлом году рождаемость в Петербурге снизилась с 8,6 до 8,5 человека на 1 тыс. человек населения. При этом смертность выросла с 10,5 до 11,1 человека. То есть, на 10 родившихся приходится 13 умерших.

Кукушкин добавил, что в Ленинградской области сложилась более тяжелая ситуация. По информации Петростата, уровень рождаемости в регионе упал до 5,8 человека на 1 тыс. человек населения, а смертность составила 11 человек. Таким образом, на 10 родившихся приходится 19 умерших.

«Хуже, чем в Ленинградской области, ситуация с рождаемостью только в Республике Мордовия», — сказал Кукушкин.

В конце января в министерстве просвещения РФ предложили возобновить школьные дискотеки и создать места для свиданий детей: это, по мнению чиновницы Натальи Агре, будет способствовать развитию романтических отношений у школьников и в дальнейшем — появлению желания создать семью и родить детей. Сейчас, по ее словам, лишь 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года.

Ранее в Госдуме предложили последовать примеру Японии для повышения рождаемости.