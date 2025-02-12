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В России четверых мошенников обвинили в создании преступного сообщества

«360»: четверо мужчин два года обманывали россиян и заработали 86 млн рублей
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Генеральная прокуратура России

Четверо мужчин два года обманывали россиян и заработали на этом 86 млн рублей. Об это сообщает «360».

По данным телеканала, Виталий Лисняк, Евгений Сурков, Данила Лапин и Сергей Суббота представлялись своим жертвам следователями, дознавателями, банковскими менеджерами и много кем еще. Поверивших людей они вынуждали переводить им деньги и брать кредиты.

Подельников обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в составе организованной группы. По версии следствия, они в 2020 году создали кол-центр в Бердянске Запорожской области и до 2022 года совершили 59 преступлений.

Всех причастных объявили в розыск. Им заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в МВД рассказывали, что во Владимирской области 65-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им около шести миллионов рублей. Аферисты заявили, что ее денежные средства находятся в опасности, поэтому местной жительнице стоит отправить их на «безопасный счет». Пострадавшая поверила и в результате отправила неизвестным 5,8 миллиона рублей.

Ранее россиянка «инвестировала» в мошенников 2 млн рублей.

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