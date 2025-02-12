Россиянка «инвестировала» в мошенников 2 миллиона рублей

Жительница Нижегородской области лишилась всех накоплений и взяла несколько кредитов, поверив в возможность простого заработка на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из мессенджеров ей поступило сообщение от неизвестного, который предложил ей простой заработок на инвестициях.

Доверившись лжеброкеру, россиянка в течение недели переводила личные накопления и кредитные средства на указанный злоумышленником счет. Не получив обещанного дохода и потеряв связь с собеседником, женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Общий ущерб составил два миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что сын гендиректора «Газпром-медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов. 20-летний юноша назвал аферистам код из СМС, в полицию о мошеннических действиях сообщила сотрудница ломбарда, в который студент пришел сдавать часы.

Ранее жительница Владимирской области сделала 22 перевода мошенникам.