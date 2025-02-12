Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка «инвестировала» в мошенников 2 миллиона рублей

В Нижегородской области женщина лишилась 2 миллионов рублей, пытаясь заработать
close
Shutterstock

Жительница Нижегородской области лишилась всех накоплений и взяла несколько кредитов, поверив в возможность простого заработка на инвестициях. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из мессенджеров ей поступило сообщение от неизвестного, который предложил ей простой заработок на инвестициях.

Доверившись лжеброкеру, россиянка в течение недели переводила личные накопления и кредитные средства на указанный злоумышленником счет. Не получив обещанного дохода и потеряв связь с собеседником, женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Общий ущерб составил два миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что сын гендиректора «Газпром-медиа», бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова отдал мошенникам 65 миллионов рублей и коллекцию часов. 20-летний юноша назвал аферистам код из СМС, в полицию о мошеннических действиях сообщила сотрудница ломбарда, в который студент пришел сдавать часы.

Ранее жительница Владимирской области сделала 22 перевода мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами