Желание выпить банку пива толкнуло мужчину на вооруженное ограбление магазина в Петербурге

В Петербурге вооруженный ножом мужчина ограбил магазин ради одной банки пива. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в продуктовом магазине, расположенном на Бухарестской улице. Мужчина с ножом зашел в торговую точку и, угрожая продавщице, украл банку пива объемом 0,5 литра. Женщина восприняла угрозу всерьез и сразу после случившегося обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Оказалось, что мужчина в 2023 году уже привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

До этого в Ульяновске вор за 20 минут обнес два магазина почти на 90 плиток шоколада. Общая сумма ущерба составила почти девять тысяч рублей.

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