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Желание выпить банку пива толкнуло мужчину на вооруженное ограбление магазина в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина с ножом ограбил магазин ради банки пива
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Depositphotos

В Петербурге вооруженный ножом мужчина ограбил магазин ради одной банки пива. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 3 февраля в продуктовом магазине, расположенном на Бухарестской улице. Мужчина с ножом зашел в торговую точку и, угрожая продавщице, украл банку пива объемом 0,5 литра. Женщина восприняла угрозу всерьез и сразу после случившегося обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Оказалось, что мужчина в 2023 году уже привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

До этого в Ульяновске вор за 20 минут обнес два магазина почти на 90 плиток шоколада. Общая сумма ущерба составила почти девять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что серийный похититель сливочного масла из Красноярска предстанет перед судом.

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