Волонтеры рассказали об отце и сыне, которые выкинули в бак живую собаку с пулевым ранением

В городе Волжский Волгоградской области взрослый мужчина и школьник выкинули в мусорный бак живую собаку с простреленной головой. Об этом «Газете.Ru» рассказала волонтер Анна, отметив, что в пса стреляли из охотничьего ружья. Животное находится в тяжелом состоянии, но уже пробует пить, есть и вставать.

«Позавчера утром мне позвонили, что обнаружили окровавленную, обездвиженную собаку в мусорном баке. Я сразу же приехала, там уже стояли люди. Мы нашли быстро транспорт, кто согласился довезти. Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику, сразу обнаружили, что у нее пулевое ранение в голову. Это была не пуля, это был пыж от охотничьего ружья. Сначала думали, что никаких шансов, но собака дышала. Сегодня уже третий день, собака в стабильно тяжелом состоянии. Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет», — сказала она.

Анна добавила, что камеры зафиксировали тех, кто оставил раненую собаку, — это был мужчина с малолетним сыном. По словам волонтера, после того, как они вытащили пса из багажника за хвост и выкинули в бак, мальчик надел рюкзак и, предположительно, пошел в школу, его отец тоже уехал по своим делам.

«Огласке это все предали: и в органы, и объявления мы расклеили, и камеры посмотрели — там рядом стоматология, и очень хорошо было видно, что подъехала машина, вышел мужчина и мальчик лет 12. Он из багажника вытащил за хвост эту собаку и выкинул в мусорный бак. Потом вытащил картонки, видно, которые были подстелены под собаку, чтобы не испачкали машину. А потом мальчик вытащил из этого же багажника рюкзак, надел его, пошел в одну сторону, мужчина поехал в другую сторону. Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу. Это было прям утром, в 7:14, как раз перед школой. По камерам видно, кто они такие, а так, личностей нет, пока нам такую информацию из полиции не предоставили», — заключила она.

О том, что в мусорном баке на Гвардейской улице в Волжском была найдена собака с простреленной головой, сообщил 12 февраля Telegram-канал 112. Животное истекало крови и жалобно выло от боли, в ветклинике ему сделали операцию.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к мусорному баку подъезжает машина, из которой выходят мужчина и ребенок. Оглянувшись по сторонам, они бросают собаку в бак, а затем прикрывают картонными коробками, чтобы скрыть от глаз прохожих.

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