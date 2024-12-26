Водитель BMW задавил таксу, гулявшую на поводке, отругал ее хозяйку и ушел домой

В московском поселке Рублево мужчина на BMW сбил собаку, которая гуляла на поводке. После произошедшего водитель нагрубил хозяйке и свидетелям и спокойно ушел домой. Об инциденте, который произошел в понедельник, 23 декабря, «Газете.Ru» рассказала хозяйка таксы Карина. Девушка обратилась в полицию и хочет наказать убийцу питомца.

«Я гуляла во дворе на 2-й Новорублевской улице, и, возвращаясь на преддомовую территорию, повернула к своему дому. Там нет никакого тротуара, во двор все поворачивают на одну дорогу. Заезжала машина BMW. Водитель сбивает мою собаку и стоит на месте, не выходит из машины. Я плачу, потому что собака насмерть, не могу ничего сделать. Были свидетели — бабушка с девочкой. Водитель опустил стекло машины и говорит: «Че стоишь, убирай собаку». Так он повторил еще раз пять. Потом я ответила: будьте мужчиной, выйдите, помогите. Подошла бабушка, стала на него давить. Он вышел из машины, взял пакет, положил в него мою собаку и начал говорить, что собака маленькая и он вообще не должен был ее видеть, и вообще-то очень темно. Бабушка ему говорит: вы собаку сбили, как вы разговариваете? Он ей говорит: «А ты вообще заткнись». И уходит в подъезд, оставляет машину», — рассказала Карина.

Девушка сфотографировала машину соседа и вызвала на место ДТП полицию. Однако мужчина отогнал автомобиль в неизвестное место — с тех пор его не видели. Извинений хозяйка убитого животного не получила.

«Подошел мой друг, мы сфотографировали его машину, после чего выходит его жена и начинает кричать. Дальше мы ушли, и машину после этого перегнали. То есть он скрылся с места ДТП. Машины по всему району нет, мы уже смотрели — он ее куда-то в безопасное место поставил. Полиция с нами сотрудничает. Они приехали на место, оформили дорожно-транспортное происшествие. Мы написали заявление и будем смотреть, как будет идти дело. Предоставили и данные с камер, и данные свидетелей. Никаких извинений не последовало, никакой предложенной помощи не было. Машина по-прежнему около дома не появляется. То есть либо он уехал, либо он перегнал машину и не выходит», — сообщила она.

По словам Карины, от неадекватного водителя уже пострадали и другие жильцы дома. Девушка намерена лишить соседа прав через суд.

«Нескольких жителей нашего дома он уже подрезал на преддомовой территории. Один раз он чуть не сбил маму моей соседки, наехал на нее. Плюс у него была стычка еще с молодыми ребятами, тоже по поводу парковки. Я планирую подать в суд на возмещение морального ущерба, потому что я не сплю все это время. Очень скачет давление, были панические атаки. Если дело замнут, или по тому, что изложено полиции, будет какое-то наказание в виде штрафа или исправительных работ — также буду подавать в суд. Я хочу добиться лишения прав хотя бы на год-полтора, чтобы этот человек никому не нанес вреда — детям, собакам, кошкам, бабушкам. Это так нельзя оставлять», — заключила она.

Ранее в Анапе водитель пытался задавить девушку с собакой за замечание.