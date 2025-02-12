Тамбовчанка перевела на «безопасный счет» 28 миллионов рублей

В Тамбове 42-летняя женщина отдала курьерам более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама женщина, неизвестный представился работником почты и попросил россиянку продиктовать код из сообщения, якобы чтобы получить письмо.

Позже «сотрудник службы безопасности» заявил, что кто-то якобы пытается оформить на нее кредиты. Чтобы этого не произошло, она должна была снять все средства и перевести на «безопасный счет». С еще одним аферистом она договорилась о передаче наличных.

«В машине собственного автомобиля гражданка передала рюкзак с 28 миллионами рублей, мужчина же отдал доверчивой женщине фиктивные документы, после чего скрылся в неизвестном направлении», – сообщается в публикации.

Курьера задержали. Он рассказал, что работу ему предложили в мессенджере. Молодой человек знал о криминальном характере работы, но все равно согласился. На данный момент он находится в следственном изоляторе.

Ранее у 57-летней женщины, потерявшей сбережения из-за афериста, случился сердечный приступ.