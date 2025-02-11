У 57-летней женщины, потерявшей сбережения из-за афериста, случился сердечный приступ

Жительница Шотландии влюбилась в афериста и одолжила ему £17 тысяч

В Шотландии женщина пережила сердечный приступ, потеряв £17 тыс. из-за мошенника, в которого успела влюбиться. Об этом она рассказала

Daily Record.

В начале прошлого года 57-летняя жительница Глазго встретила на одном из сайтов знакомств мужчину, который представился американским бизнесменом. В течение нескольких месяцев новый знакомый завоевывал доверие женщины, они часто переписывались и даже созванивались по видеосвязи.

В мае он заявил, что собирается приехать в Северную Ирландию, и предложил собеседнице встретиться. В августе мужчина вновь написал подруге и попросил у нее денег, чтобы купить технику для работы.

Жертва сначала отказалась, но все же перевела деньги, когда аферист прислал свои паспортные данные. Затем он потребовал еще £7 тыс., рассказав историю о таможенниках, которые якобы забрали его паспорт.

«Я отказалась, и он прислал голосовое сообщение, что его избивают и ему срочно нужны деньги, чтобы освободиться», — вспоминает пострадавшая.

К тому моменту она уже поняла, что разговаривала с аферистом и сообщила о мошенничестве в полицию и банк. Ей пришлось брать взаймы у друзей и обратиться за помощью в бюро Advice Direct Scotland.

«Я чувствую себя так глупо, ведь я просто пыталась быть хорошим человеком, помогая кому-то. Это очень сильно на меня повлияло. Недавно я попала в больницу с подозрением на сердечный приступ. Это просто кошмар. Я чувствую себя так, будто моя жизнь рухнула», — призналась шотландка.

Несмотря на то, что женщина проигнорировала последние сообщения, мужчина продолжил писать ей и просить денег. Теперь я не отвечаю и просто делаю скриншот, добавила потерпевшая.

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