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Подслащенные напитки ежегодно уносят сотни тысяч жизней, выяснили ученые

NatMed: более 300 тыс. человек в год уходят из жизни из-за напитков с сахаром
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Freepik

Американские ученые из-за Университета Тафтса оценили глобальный ущерб здоровью человечества из-за употребления подслащенных сахаром напитков (ПСН). Оказалось, что сладкое питье существенно увеличивает заболеваемость и смертность от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Специалисты отнесли к ПСН любые напитки с сахаром в пропорции не менее 50 килокалорий на 240 миллилитров. Исключение составили подслащенное молоко, 100% фруктовые и овощные соки, а также напитки с некалорийными сахарозаменителями.

Исследователи получили данные о потреблении напитков из Глобальной базы данных по питанию, в которых приняли участие в общей сложности 2,9 млн человек из 118 стран.

Авторы включили эти данные и показатели кардиометаболических заболеваний в сравнительную оценку риска, основанную на предыдущих исследованиях физиологических эффектов сладких напитков.

Согласно анализу, ПСН способствуют 1,2 млн новых случаев заболеваний сердца каждый год, а также 2,2 млн новых случаев диабета 2 типа.

Кроме того, сладкие напитки приводят примерно к 80 тыс. летальных исходов от диабета и 258 тыс. уходов из жизни в связи с сердечно-сосудистыми болезнями.

Исследователи отмечают, что наш организм быстро переваривает сладкие напитки, повышая уровень сахара в крови, но при этом обеспечивая в лучшем случае лишь скудную пищевую ценность.

В то же время эти продукты широко рекламируются в развивающихся странах. Согласно отчету, в Мексике почти треть всех новых случаев диабета связана с ПСН, а в Колумбии этот показатель приближается к 50%.

Ученые добавили, что хотят проинформировать людей о разрушительных масштабах вреда здоровью, вызванного сладкими напитками.

Ранее исследователи нашли новую опасность в питании полуфабрикатами.

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