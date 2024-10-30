Российские ученые назвали лучшие заменители сахара в рационе

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее эффективные заменители обычного тростникового сахара, дающие сладкий вкус без воздействия на организм. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Чаще всего люди потребляют вид сахара под названием сахароза — дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы. Они дают организму энергию, но не считаются жизненно необходимыми, поскольку тело может получать глюкозу из любых других углеводов.

В некоторых случаях организм не может правильно усваивать сахар. Например, это происходит при диабете.

Если сахар не усваивается, он остается в крови, что может привести к гипергликемии. При этом клетки не получают необходимую энергию, что как минимум вызывает усталость.

Избыток глюкозы в крови может приводить к повреждению сосудов и нервов, а также увеличивает риск различных осложнений. В случае недостатка инсулина или его резистентности организм запускает компенсаторные механизмы, включая выделение гормонов стресса (например, адреналина), которые могут еще больше ухудшить ситуацию.

В ПНИПУ отметили, что современные сахарозаменители позволяют избежать потребления лишних калорий и накопления в организме глюкозы.

Например, сукралоза из модифицированной молекулы сахарозы примерно в 600 раз слаще обычного сахара, при этом она не метаболизируется и покидает организм с мочей.

Стевия — натуральный растительный подсластитель, в 200-400 раз слаще сахара. Активные соединения стевии — стевиозиды — не усваиваются организмом и не дают калорий.

Сахарин — еще один сахарозаменитель, в 300-400 раз слаще сахара. Он признан безопасным для здоровья и присутствует во многих продуктах под обозначением пищевой добавки Е954.

Два других подсластителя: аспартам и эритрит. Аспартам производят из двух аминокислот — фенилалалина и аспарагиновой кислоты. Аспартам в 200 раз слаще сахара и обычно употребляется в микродозах.

Эритрит получают из растений или ферментированного сахара. Он не влияет на уровень глюкозы и не вызывает выработку инсулина. Хотя эритрит частично усваивается организмом, его калорийность в 16 раз ниже тростникового сахара — 24 килокалории против 400 на 100 грамм продукта.

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