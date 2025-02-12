Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую пользу приносит Омега-3 для здоровья детей

Нутрициолог Порхун: Омега-3 улучшит внимание и память ребенка
close
Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Детям важно получать Омега-3 жирные кислоты с питанием, потому что они важны для нормальной работы мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

По ее словам, обычно дети получают недостаточно этого элемента, потому что они едят мало рыбы, орехов и семян. При этом дефицит Омега-3 может негативно отразиться на их памяти, внимании и умственном развитии, подчеркнула эксперт.

«Чтобы избежать их нехватки, стоит включать в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, сардины) два-три раза в неделю и добавлять растительные источники Омега-3 — семена льна, чиа, грецкие орехи. Если питания недостаточно, можно принимать добавки, но только после консультации с врачом. Важно помнить, что не только дефицит, но и избыток Омега-3 может навредить», — добавила Порхун.

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что добавки с Омега-3, известные своими полезными свойствами для физического и психического здоровья, могут снижать уровень агрессии. Эффект наблюдался в различных группах, включая детей до 16 лет, а также взрослых людей старше 50 лет.

Ранее нутрициолог рассказала, какие продукты стоит давать детям на перекус в школу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами