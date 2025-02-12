Стало известно, какую пользу приносит Омега-3 для здоровья детей

Детям важно получать Омега-3 жирные кислоты с питанием, потому что они важны для нормальной работы мозга. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

По ее словам, обычно дети получают недостаточно этого элемента, потому что они едят мало рыбы, орехов и семян. При этом дефицит Омега-3 может негативно отразиться на их памяти, внимании и умственном развитии, подчеркнула эксперт.

«Чтобы избежать их нехватки, стоит включать в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, сардины) два-три раза в неделю и добавлять растительные источники Омега-3 — семена льна, чиа, грецкие орехи. Если питания недостаточно, можно принимать добавки, но только после консультации с врачом. Важно помнить, что не только дефицит, но и избыток Омега-3 может навредить», — добавила Порхун.

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что добавки с Омега-3, известные своими полезными свойствами для физического и психического здоровья, могут снижать уровень агрессии. Эффект наблюдался в различных группах, включая детей до 16 лет, а также взрослых людей старше 50 лет.

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