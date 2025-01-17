Стало известно, какая пищевая добавка снижает агрессию на 28%

Ученые из Университета Пенсильвании установили, что добавки с омега-3, известные своими полезными свойствами для физического и психического здоровья, могут снижают уровень агрессии. Работа опубликована в журнале Aggression and Violent Behavior (AVB).

Исследования, проведенные ранее, уже связывали омега-3 с профилактикой шизофрении, а также с уменьшением агрессии и антисоциального поведения, что частично объясняется дефицитом важных питательных веществ в организме. Питание может оказывать влияние на химию мозга, и эта связь подтверждена новой работой ученых.

Исследователи провели анализ 29 контролируемых испытаний с участием 3,918 человек. Все исследования проводились в период с 1996 по 2024 годы и в среднем длились 16 недель.

Результаты показали, что омега-3 может привести к сокращению агрессии на 28% в краткосрочной перспективе. Эффект наблюдался в различных группах, включая детей до 16 лет, а также взрослых людей старше 50 лет. Причем омега-3 снижает как реактивную агрессию (ответ на провокацию), так и проактивную агрессию (намеренное агрессивное поведение). По мнению ученых, добавка помогает снижать воспаление и поддерживает жизненно важные процессы в мозге, что, скорее всего и способствует регуляции агрессии.

«Как минимум, родители, чьи дети страдают от агрессии, могут узнать, что дополнительная порция рыбы каждую неделю может помочь, наряду с другими методами лечения», — заявил нейрокриминолог Адриан Рейн, один из авторов исследования.

Исследования также показали, что препараты на основе рыбьего жира могут снижать риск сердечных заболеваний, инсультов и других проблем с сердцем.

«Омега-3 не является панацеей, которая решит проблему насилия в обществе. Но может ли она помочь? На основе новых данных мы твердо уверены, что да», — заключил Рейн.

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