В Свердловской области задержали вице-мэра, курирующую земельные вопросы

В городе Ревда Свердловской области задержали вице-мэра Юлию Анциферову, которая курирует земельные вопросы и муниципальное имущество. Об этом пишет Ura.ru.

Источник агентства не раскрыл причины задержания чиновницы.

Корреспондент Ura.ru дозвонился до администрации Ревды, но там заявили, что не обладают информацией.

Этим же утром на бывшего начальника управления благоустройства администрации города Иваново завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным Следственного комитета, в июне 2020 года управление благоустройства заключило муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ автодороги одной из улиц города стоимостью более 18 млн рублей.

Экс-начальник управления благоустройства после ремонта подписал акты выполненных работ, на основании которых на счет подрядчика перечислили 7,7 млн рублей, хотя по факту стоимость работ составила всего 3,3 млн рублей.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.