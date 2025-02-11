В Тобольске мужчина изрезал мать, похитил ее украшения и уехал в Тюмень

В Тобольске мужчину осудили за нападение на мать и похищение ее украшений

Суд вынес приговор мужчине, который напал на свою мать. Об этом https://vk.com/sud72pressa?w=wall-217519531_4137сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, между женщиной и ее сыном возникла ссора, во время которой он схватился за нож и нанес женщине не менее 19 ударов. После этого он украл из дома золотые украшения, так как нигде не работал денег у него не было. Мужчина скрылся, пытаясь спрятаться от видеокамер в подъезде.

Позже на ситуацию обратила внимание дочь пострадавшей. Она заметила, что мать не выходила на связь уже три дня. В результате женщину обнаружили дома, но спасти не смогли.

Подозреваемого задержали в Тюмени спустя четыре дня после совершения преступления. Мужчина отказался давать показания и заявил, что в день инцидента был в другом месте.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее на Камчатке женщина заступилась за подругу и ударила ножом ее обидчика.