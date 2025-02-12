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Сын Маска привлек всеобщее внимание на пресс-конференции бизнесмена с Трампом

Bild: сын Маска корчил рожи во время пресс-конференции предпринимателя с Трампом

Сын американского предпринимателя Илона Маска, возглавляющего департамент эффективности государственного управления (DOGE), корчил рожи и перебивал отца во время его совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В материале отмечается, что в последнее время бизнесмен начал все чаще брать одного из своих наследников — четырехлетнего сына по имени X Æ A-Xii — на политические мероприятия. По мнению авторов статьи, таким образом Маск пытается мотивировать американцев заводить больше детей.

Однако во время недавней пресс-конференции в Белом доме мальчику «явно было трудно устоять на месте», говорится в публикации.

«Поэтому он сделал то, что делают дети: корчил рожи, мял и обнимал лицо отца, исследовал окружающую обстановку. Пока отец говорил, X Æ A-Xii несколько раз его прерывал», — подчеркнули журналисты.

Они добавили, что позже ребенок что-то шепнул сидевшему за столом Трампу. Далее сын предпринимателя встал рядом с главой государства и сунул палец себе в нос, однако хозяин Белого дома спокойно отреагировал на шалость мальчика и продолжил беседовать с корреспондентами.

В июне 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск стал отцом как минимум в 12 раз. Как выяснили журналисты, в начале прошлого года топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис родила бизнесмену их третьего общего ребенка.

Ранее Маск впервые появился на публике в сопровождении Зилис.

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