Россиянке смягчили приговор после заявления о желании родить от потерпевшего

В Новосибирске Кировский районный суд учел в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора обвиняемой ее желание завести ребенка с потерпевшим. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, местная жительница обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруга. Инцидент произошел на почве конфликта между семейной парой во время совместного употребления спиртного. По словам женщины, ей стало обидно из-за оскорбительных слов, сказанных мужем в ее адрес, и пощечины, поэтому она ударила его в ответ ножом.

После этого она раскаялась в содеянном, ухаживала за супругом в больнице. Оба прекратили употребление алкоголя.

Супруги продолжают проживать вместе и на суде заявили, что обратились в центр планирования семьи для рождения ребенка.

«При назначении наказания подсудимой суд учел смягчающими наказание обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, молодой возраст, <...> намерение совместно с потерпевшим родить и воспитывать ребенка, аморальность и противоправность поведения потерпевшего, явившиеся поводом к совершению преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

До этого в Госдуме призвали учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел.