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В Госдуме призвали учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел

Депутат Сухарев: боевые заслуги должны быть смягчающим обстоятельством в суде

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Заслуги за участие в боевых действиях следует включить в список смягчающих наказание обстоятельств, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Под такие смягчающие обстоятельства сегодня подпадают несовершеннолетие виновного, беременность, явка с повинной, оказание медицинской помощи потерпевшему и другие, напомнил депутат. При этом послабления не предусмотрены для бывших военных. Сухарев призвал изменить УК и включить в перечень смягчающих обстоятельств наличие заслуг за участие в боевых действиях, инвалидности в результате получения ранения, контузии или увечья в ходе боевых действий.

Депутат добавил, что распространяться такие смягчения не должны на виновных в преступлениях, совершенных с особой жестокостью в отношении малолетнего либо беременной. Также не должно быть предусмотрено послаблений за рецидив, добавил парламентарий.

Напомним, в ноябре в Госдуму внесли поправки о дополнительных льготах для участников спецоперации и их детей при зачислении в колледжи и техникумы, а ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о квоте для поступающих в вузы детей участников спецоперации.

Накануне Путин рассказал о роли участников СВО в будущем России.

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