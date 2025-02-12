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Стюардесса узнала, что ее сильная усталость вызвана не сменой часовых поясов, а болезнью

LADBible: у женщины из США развилась меланома из-за частых походов в солярий
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Chloe Broad/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стюардесса из США, которая думала, что ее сильная усталость вызвана сменой часовых поясов, обнаружила, что у нее рак, пишет LADBible.

Хлоя Броуд, работающая бортпроводницей, долгое время списывала свою сильную усталость на напряженный график и смену часовых поясов. Однако настоящей причиной оказалась меланома — агрессивная форма рака кожи.

Американка, которая называет себя «зависимой от солярия», заметила подозрительную родинку на правой руке во время трехнедельного отпуска, который она взяла, чтобы восстановить силы после тяжелого рабочего графика и расставания с парнем.

«Я всегда думала, что моя усталость связана с джетлагом или стрессом. Летний график был очень напряженным, а расставание стало для меня большим ударом», — рассказала Броуд.

После обнаружения меланомы врачи смогли удалить раковые клетки. Теперь Хлоя находится в стадии ремиссии и проходит регулярные проверки два раза в год. Она полностью отказалась от соляриев и перешла на искусственный загар.

«Теперь я использую спрей-загар. Это быстрее, дешевле и безопаснее. Я жалею, что когда-то злоупотребляла солярием, но рада, что вовремя обратила внимание на симптомы», — признается женщина.

Ранее мужчина утверждал, что ChatGPT спас ему жизнь, диагностировав опасную болезнь.

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