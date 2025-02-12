Двое россиян вывезли подростка в лес и угрожали ему шуруповертом из-за выдуманной кражи

В Калининградской области двое знакомых вывезли подростка в лес и угрожали ему

В Калининградской области двое знакомых вывезли 17-летнего юношу в лес и угрожали ему из-за вымышленной кражи. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 7 октября 2023 года в городе Гусеве. Согласно материалам дела, двое мужчин, которым на тот момент было 31 и 34 года соответственно, вывезли подростка в лес к поселку Поддубы, где избили и стали угрожать шуруповертом. Похитители требовали от юноши вернуть им 25 тысяч рублей за якобы украденные им музыкальные колонки. Когда несовершеннолетний согласился на сделку, его вернули домой.

В отношении подозреваемых было возбуждено дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия» УК РФ. Вскоре оба фигуранта предстанут перед судом.

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