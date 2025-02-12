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В ХМАО суд лишил лицензии адвоката, который полагался в работе на астрологию

Mash: в ХМАО адвоката лишили статуса из-за использования натальной карты в суде
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В Ханты-Мансийском автономном округе адвоката лишили статуса за использование натальной карты для оправдания подсудимого. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, юрист из Нефтеюганска работал по астрологическим схемам 20 лет. Около года назад он представлял интересы мужчины, который попался на заказе запрещенных веществ через интернет.

В зале суда адвокат заявил, что его подзащитному нужны были наркотики из-за «слишком мощного интеллекта» и привел данные его натальной карты, где было указано, что подсудимый «копия императрицы Екатерины II». После этого заседания защитника лишили статуса адвоката из-за его эзотерических доводов.

Сам юрист собирается оспорить это решение.

До этого в Курганской области задержали судебного пристава Далматовского районного отделения регионального управления ФССП, обвиняемую в совершении 28 преступлений. Как указали в СК, женщина приобщала к материалам исполнительных производств ложные данные, а также выносила незаконные постановления об окончании исполнительных производств, чтобы улучшить свои показатели.

Ранее медсестру психиатрической больницы уволили за любовную связь с пациентом.

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