Психолог объяснил, почему весной больше стресса и выгорания

Многие замечают, что с приходом весны накопившаяся за зиму усталость и недостаток витаминов усугубляет стресс, который прорывается наружу. Проявляются старые болячки, ухудшается самочувствие и настроение идет в минус. Происходит так называемое весеннее выгорание — состояние, при котором увеличение светового дня вызывает острое желание все бросить и уйти в отпуск. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Первопричиной всему является перестройка гормонального фона. Идет усиленная выработка дофамина и серотонина. Казалось бы, эти два гормона отвечают за ощущение счастья и прилив сил, но на практике все иначе. Наблюдаются перепады настроения. Аппетит то пропадает, то появляется. Сегодня ничего не хочется, завтра энергия бьет ключом. Снижается концентрация внимания, появляется бессонница, учащаются эмоциональные срывы, а иногда к этому списку прибавляются и неврозы. Обмен веществ резко ускоряется», — объяснил он.

Психолог отметил, что весной нестабильность встречается не у всех. Одни полны энергии, счастливы и ждут новых радостных событий. Другие настолько измождены, что не могут понять, почему это происходит и откуда ноги растут. При проявлении симптомов важно обратиться к себе, почувствовать свое тело, осознать эмоциональное состояние и сделать выводы. Но, увы, не все это делают.

«Эти колебания настроения и физического самочувствия являются естественной реакцией организма на смену сезонов. Не стоит игнорировать эти сигналы, лучше использовать их как повод замедлиться и провести это время в кругу близких, это снизит стресс», — рекомендовал Самбурский.

Особо остро весеннюю перестройку проживают люди с хроническими психическими заболеваниями, которые и обостряются с увеличением светового дня. Абсолютное большинство людей с установленными психиатрическими диагнозами живут среди нас, поскольку не представляют опасности. Но весеннее обострение они переносят гораздо тяжелее, чем другие люди.

«Дополнительно эмоциональные всплески характерны и для метеочувствительных людей: весна не отличается стабильностью в погоде. Совокупность вышеупомянутых причин делает этот период невыносимым. Также «побочка» весеннего выгорания напрямую зависит от того, находится ли человек в стрессе. Он изматывает, вытягивает все соки и не дает возможности адекватно реагировать на изменения. В группу риска попадают те, кто находится в тяжелом психологическом состоянии больше двух недель. Тогда у них можно наблюдать головные боли, перепады настроения, раздражительность, плаксивость и так далее», — добавил эксперт.

В этот период также может меняться атмосфера и на работе. В коллективе, где еще недавно царила спокойная обстановка, появляются конфликты, разговоры на повышенных тонах и нежелание работать. Для человека, страдающего от весеннего обострения, это особенно тяжело.

«Весеннее обострение «лечится» здоровым образом жизни. Правильное питание, прогулки на свежем воздухе, спорт и хороший сон — главные помощники. При стрессе важно найти подходящие способы расслабления: йога, дыхательные упражнения, массаж. В случае серьезных и затянувшихся проявлений стоит обратиться к специалисту. При длительном стрессе, особенно, когда стресс переходит на физический уровень и вас мучают головные боли или изменения настроения, важно не замыкаться в себе, а искать поддержку у близких и специалистов», — резюмировал он.

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