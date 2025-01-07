В Ленобласти на тротуаре нашли школьницу, впавшую в кому после алкоголя

В Ленобласти школьница впала в кому после того, как выпила алкоголь

В Ленобласти подростка госпитализировали в состоянии комы после выпивки. Об этом сообщает 47news.ru.

Инцидент произошел в Низино. Накануне произошедшего, по предварительной информации, 17-летняя школьница отправилась на прогулку. Около часа ночи ее нашли на тротуаре Центральной улицы без сознания с сильным отравлением этанолом.

«В состоянии комы несовершеннолетняя помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что школьница и ее родственники не попадали в поле зрения органов опеки. Родители пострадавшей в разводе, на данный момент она проживает с другим членом семьи. Подросток учится в местной школе.

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