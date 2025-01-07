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В Ленобласти на тротуаре нашли школьницу, впавшую в кому после алкоголя

В Ленобласти школьница впала в кому после того, как выпила алкоголь
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ленобласти подростка госпитализировали в состоянии комы после выпивки. Об этом сообщает 47news.ru.

Инцидент произошел в Низино. Накануне произошедшего, по предварительной информации, 17-летняя школьница отправилась на прогулку. Около часа ночи ее нашли на тротуаре Центральной улицы без сознания с сильным отравлением этанолом.

«В состоянии комы несовершеннолетняя помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что школьница и ее родственники не попадали в поле зрения органов опеки. Родители пострадавшей в разводе, на данный момент она проживает с другим членом семьи. Подросток учится в местной школе.

До этого в Рязани пожилую женщину госпитализировали в состоянии комы после прогулки по торговому центру. Посетительница упала с эскалатора и получила черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Ранее екатеринбурженка впала в кому после избиения шваброй и табуретом.

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