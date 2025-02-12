Мужчина за год похудел на 82 кг, осознав, что с трудом помещается в кресло в самолете

NDTV: шотландец за год похудел на 82 килограмма

Мужчина из Шотландии за год похудел на 82 кг, когда осознал, что с трудом помещается в кресло в самолете, пишет NDTV.

Арран Чидвик из Окинлека радикально изменил свою жизнь, потеряв 82,55 килограмма всего за один год. Мужчина рассказал, что в какой-то момент его вес достиг 175 килограммов, а сам он часто употреблял вредную пищу, такую как кебабы, гамбургеры и чипсы.

Из-за этого Арран столкнулся с трудностями повседневной жизни, включая проблемы с посадкой в кресло самолета и покупкой одежды. Он осознал, что если не внесет серьезные изменения, то рискует не дожить до 30 лет.

«Я чувствовал, что не до живу до 30 лет, и знал, что нужно что-то менять», — рассказал Чидвик.

Работая слесарем по ремонту самолетов, Арран признался, что его переедание было способом справиться с прошлой травмой.

«Я не осознавал, что это была моя форма борьбы, пока не взглянул на ситуацию со стороны», — отметил он.

Теперь, после значительной потери веса, Арран излучает уверенность и стремится вдохновлять других. Он планирует пробежать полумарафон и продолжает следовать здоровому образу жизни, демонстрируя преданность своему новому пути.

Ранее таксист отказался везти 200-килограммовую пассажирку из-за ее габаритов.