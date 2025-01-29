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Таксист отказался везти 200-килограммовую пассажирку из-за ее габаритов

Metro: в США таксист отказался ехать с 200-кг пассажиркой, испугавшись за подвеску машины
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Dank Demoss/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США таксист отказался везти 200-килограммовую пассажирку, заявив, что подвеска автомобиля может выйти из строя, пишет Metro. Теперь женщина подает в суд.

Хип-хоп артистка из Детройта Дэнк Демосс, известная под своим настоящим именем Даджуа Блэндинг, подала иск против сервиса такси Lyft после того, как водитель отказался взять её в машину, сославшись на её вес. Мужчина объяснил клиентке, что не может взять её в машину из-за её габаритов, поскольку подвеска автомобиля якобы может выйти из строя.

«Я отменю заказ, с вас не возьмут плату. Вам нужно заказать машину побольше», — добавил он.

Блэндинг назвала этот отказ дискриминацией и заявила, что её чувства были оскорблены. Адвокаты женщины подчеркивают, что в Мичигане дискриминация запрещена законом. Кроме того, юристы сообщили, что водитель
мог оставить женщину в опасности, если бы ей что-то угрожало в тот момент.

В официальном заявлении Lyft подчеркнули, что компания осуждает любые формы дискриминации и пообещали разобраться в ситуации.

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