Мужчина снял для бездомной кошки однокомнатную квартиру

Житель Актау снял для бездомной кошки по кличке Маня однокомнатную квартиру после того, как неизвестные увезли ее из комплекса, где проживает мужчина, в другой район. Об этом сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, на территории ЖК, где у него есть квартира, раньше проживали шесть уличных котов. Часть собственников регулярно заботилась о них: животных стерилизовали, построили им домики, обрабатывали от паразитов и кормили. Но некоторые жильцы были недовольны таким соседством, и после очередной жалобы в администрацию комплекса кто-то вывез животных в соседние районы. Четверо из шести, предположительно, не смогли выжить в новых условиях, но двух котов удалось найти.

Для одного из питомцев один из кураторов снял отдельную квартиру. Мужчина отметил, что не рискнул привести уличную кошку к себе в квартиру, где у него уже живут два кота, поэтому арендовал для Мани отдельную жилплощадь.

«Она появилась в подъезде, где я живу, около двух лет назад. Ее все любили, она очень умная. У нее действительно высокий интеллект, как у собаки. Кроме того, у нее очень сильный иммунитет. Когда я ее отвез к ветеринару, врач сказал, что у нее ни одной «болячки», а шерсть у нее настолько хорошая, что, даже питаясь подножным кормом и скитаясь на улице, она выглядела как домашняя», — рассказал зоозащитник.

Мужчина отметил, что, возможно, решиться забрать Маню к себе домой, но пока планов на этот счет не строит.

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