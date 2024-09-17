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Сбежавшего из переноски в аэропорту кота Томаса нашли через месяц поисков

В аэропорту Алматы нашли кота Томаса, месяц назад сбежавшего из переноски

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iolatta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Волонтеры нашли кота Томаса, который потерялся в аэропорту Алматы (Казахстан) в августе. Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на соцсети хозяйки животного.

«У меня сегодня самый счастливый день на свете. Нашелся мой Томас, история с которым подняла на уши весь город. Нашли его на стоянке у аэропорта, живым и здоровым», — приводит СМИ слова хозяйки, которая также уточнила, что кот сильно похудел.

Питомец сбежал из открывшейся переноски 21 августа и забился в труднодоступное место в туалете воздушной гавани. Позже животное оказалось на улице. О его местоположении не было известно до 16 сентября.

Хозяйка Томаса поблагодарила добровольцев и других неравнодушных людей, которые помогали искать кота и справлялись о нем все это время.

Ранее в екатеринбургском Кольцово хозяева улетели на самолете без кошки, ее спасли сотрудники аэропорта.

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