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Синоптик спрогнозировала снегопад в Москве

Синоптик Позднякова: небольшой снегопад ожидается в Москве в выходные
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В выходные дни, 15–16 февраля, в Москве ожидается небольшой снегопад, который принесет циклон. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Однако она уточнила, что это не внесет весомого вклада в изменение высоты снежного покрова, она может увеличиться на 1-2 см за эти дни. Синоптик добавила, что температура воздуха ночью в субботу составит -9...-10°C, днем — -5...-7°C, что приближено к климатической норме. В воскресенье ночная температура составит -8...-10°C, дневная — -6...-8°C. В этот день, по ее словам, ожидается повышенная влажность воздуха.

«Атмосферное давление хотя останется чуть выше климатической нормы, но будет ниже по сравнению с тем, что мы наблюдаем сейчас (климатическая норма для середины февраля — 747 миллиметров ртутного столба; в субботу давление будет 749, в воскресенье — 750)», — заключила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого сообщил, что температура воздуха в ночь на 12 февраля опускалась до -9,3°C, в области столбики термометров достигли отметки -10°C. По его словам, минувшая ночь стала самой морозной с начала года.

Ранее москвичам спрогнозировали морозы в феврале.

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