В США задержали рейс из-за подозрительного названия точки доступа Wi-Fi

В США задержали рейс авиакомпании American Airlines из-за названия точки доступа Wi-Fi. Об этом сообщает ABC News.

«Рейс... задержали после того, как экипаж уведомил власти о подозрительной активности на самолете, касающейся названия точки доступа Wi-Fi со словом «бомба», — говорится в сообщении.

Полет должен был выполняться по маршруту из города Остин в штате Техас в Шарлотт в Северной Каролине.

По словам одного из пассажиров, к стюардессе подошел другой пассажир, показывая ей что-то на своем планшете. Та связалась с пилотом и самолет вернули к гейту. Пилот вышел в салон и объявил, что кто-то на борту переименовал свою точку доступа Wi-Fi в «в самолете бомба». Никто из находящихся на борту не признался полиции в случившемся, пассажиры и багаж снова проверили.

До этого американская авиакомпания United Airlines объявила о планах предоставления бесплатного Wi-Fi на своих рейсах благодаря спутниковому интернету Starlink от SpaceX. Тестирование сервиса стартовало в начале 2025 года. Впоследствии бесплатный Wi-Fi от Starlink будет доступен более чем на 1000 самолетах авиаперевозчика.

Ранее россиян предупредили об опасных Wi-Fi-ловушках.