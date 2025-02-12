Марихуану и гашиш обнаружили дома у жителя Ленобласти

78.ru: в Ленобласти обнаружили марихуану и гашиш в квартире местного жителя

В Ленинградской области у 44-летнего местного жителя в квартире нашли крупную партию марихуаны и гашиша. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Сотрудники правоохранительных органов проверили квартиру жителя города Мурино на Воронцовском бульваре и обнаружили там семь кустов марихуаны, пять стеклянных банок и 13 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения. Также стражи порядка нашли 31 сверток с камнеобразным веществом и электронные весы. Всего у мужчины изъяли 4,4 килограмма веществ.

Установлено, что в свертках находилось 27 граммов гашиша. Остальные вещества исследуют в ходе экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают канал сбыта запрещенных веществ.

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