Родителям рассказали, чем лучше кормить школьников перед экзаменами

Продукты, которые способствуют поддержанию когнитивных функций, улучшению памяти и концентрации, стоит включать в рацион детей перед контрольными и экзаменами. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

Так, это сложные углеводы, например, овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, которые помогут поддерживать стабильный уровень энергии в течение длительного времени, предотвратить усталость и снижение концентрации. Кроме того, нужны белки (рыба, курица, яйца, бобовые). Они позволяют улучшить настроение, память и внимание.

«Омега-3» жирные кислоты (лосось, скумбрия, грецкие орехи, семена льна) способствуют улучшению нейропластичности, что важно для обучения и запоминания информации. Антиоксиданты и витамины (черника, бананы, цитрусовые) защищают клетки мозга от окислительного стресса, который может возникать при повышенных умственных нагрузках», — добавила Порхун.

По ее словам, идеальным завтраком станет овсяная каша с добавлением орехов и ягод, яйцо всмятку и стакан свежевыжатого сока.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что самым полезным и питательным вариантом завтрака является каша. При этом специалист обратила внимание, что речь не идет о рафинированных крупах быстрого приготовления.

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