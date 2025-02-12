В Москве задержали экс-студента чешского вуза за сотрудничество с иностранной организацией

ФСБ задержала бывшего студента чешского университета Никиту Просвирнина. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 32-летний мужчина 15 лет назад был активистом «Молодой гвардии Единой России», потом занялся разработкой игр, криптотрейдингом и NFT. С 2020 года он учился в Чешском аграрном университете, а потом вернулся в Россию.

Просвирнина 11 февраля задержали в столице сотрудники ФСБ. Ему вменяется статья о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией». Суд решил арестовать Просвирнина, но другие подробности дела неизвестны, так как оно имеет гриф «совершенно секретно».

До этого жителя Челябинской области осудили за участие в террористической организации и помощь украинским спецслужбам в проведении диверсий. Челябинца обвиняли по трем статьям. В суде было установлено, что в октябре 2022 года он вступил в террористическую организацию и начал оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

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