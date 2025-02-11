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Россиянина, перешедшего на сторону ВСУ, отправили в колонию

Перешедшего на сторону ВСУ жителя Челябинской области отправили в колонию
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Челябинской области осудили за участие в террористической организации и помощь украинским спецслужбам в проведении диверсий. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, мужчине назначили 19 лет колонии, причем первые пять лет он проведет в тюрьме.

«Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Челябинца обвиняли по трем статьям: покушение на террористический акт, диверсия и государственная измена. В суде было установлено, что в октябре 2022 года он вступил в террористическую организацию и начал оказывать помощь Вооруженным силам Украины. В мае 2023 года он поджег релейный шкаф на железнодорожном переезде, а через месяц попытался осуществить теракт на объекте Минобороны России, но был задержан.

11 февраля директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что значительная часть предотвращенных в России терактов велась по заданию украинских кураторов.

Ранее в зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки.

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