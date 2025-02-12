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Флористы рассказали, как развивается цветочная индустрия в России

Флорист Запорожец: цветочная индустрия в России ориентируется на сезоны
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Pexels

Цветочная индустрия в России ориентируется на предстоящие сезоны, потому что люди покупают цветы, соответствующие времени года. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала флорист, дизайнер компании «Элита-флора» Марина Запорожец.

Так, например, в преддверии весны у покупателей востребованы тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

Двукратная чемпионка России по профессиональной флористике, ведущий флорист компании «Кристина» Ирина Тренева, в свою очередь, отметила, что многие цветы выращивают на юге России, особенно в Краснодарском крае. Среди них — кустовые розы, георгины, альстромерии, тюльпаны, антирринум и другие. В Новосибирске также занимаются выращиванием тюльпанов, добавила она.

«Российские производители могут уже конкурировать с зарубежными по семенным цветочным материалом, особенно по качеству лилий, альстромерий и лизиантусов (ирландских роз), которые иногда выглядят даже презентабельнее, чем голландские аналоги», — добавили в сообщении.

Опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что мужчин, планирующих дарить цветы своим женщинам на День святого Валентина, становится меньше. Праздновать день святого Валентина собирается только каждый восьмой россиянин (13%). Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%).

Ранее были названы экзотические растения, которые можно подарить на День святого Валентина.

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