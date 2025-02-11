Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы экзотические растения, которые можно подарить на День святого Валентина

Флорист Адлер: экзотические растения можно подарить на День святого Валентина
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На День святого Валентина, 14 февраля, стоит дарить экзотические растения, например, африканские потому что они долго стоят и превращаются в сухоцветы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала флорист Эва Адлер.

По ее словам, их можно использовать как контрастную деталь в букете или создавать на их основе моно-букеты. Так, например, эксперт советует обратить внимание на протею — крупные цветы с чешуйчатой фактурой, а также леукодендрон. Последний цветок напоминает более плотные морские водоросли, уточнила она. Еще один вариант — похожий на морского ежа леукоспермум.

«Как правило, дарят в моно-букетах, только их собирают, либо как акцентное дополнение, потому что он сильно выделяющийся на фоне окружающих цветов, в композиции часто их ставят. <...> Стрелиция — это очень необычный цветок. Необычной формы. <...> Она бывает как в горшочках, так и в срезке. То есть можно выбрать два варианта для подарка», — добавила Адлер.

Директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин до этого рассказал «Газете.Ru», что при выборе цветов онлайн важно учитывать, в какие сроки осуществляется доставка, есть ли возможность увидеть букет или доставить его анонимно. Чтобы узнать о подробностях, необходимо уточнить детали у продавца.

Ранее флорист назвала правила, которые помогут продлить жизнь букету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами