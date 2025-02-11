Названы экзотические растения, которые можно подарить на День святого Валентина

На День святого Валентина, 14 февраля, стоит дарить экзотические растения, например, африканские потому что они долго стоят и превращаются в сухоцветы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала флорист Эва Адлер.

По ее словам, их можно использовать как контрастную деталь в букете или создавать на их основе моно-букеты. Так, например, эксперт советует обратить внимание на протею — крупные цветы с чешуйчатой фактурой, а также леукодендрон. Последний цветок напоминает более плотные морские водоросли, уточнила она. Еще один вариант — похожий на морского ежа леукоспермум.

«Как правило, дарят в моно-букетах, только их собирают, либо как акцентное дополнение, потому что он сильно выделяющийся на фоне окружающих цветов, в композиции часто их ставят. <...> Стрелиция — это очень необычный цветок. Необычной формы. <...> Она бывает как в горшочках, так и в срезке. То есть можно выбрать два варианта для подарка», — добавила Адлер.

Директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин до этого рассказал «Газете.Ru», что при выборе цветов онлайн важно учитывать, в какие сроки осуществляется доставка, есть ли возможность увидеть букет или доставить его анонимно. Чтобы узнать о подробностях, необходимо уточнить детали у продавца.

Ранее флорист назвала правила, которые помогут продлить жизнь букету.