«Красивое, но фриковатое»: в Госдуме не поддержали запрет «странных» имен детей

В Госдуме предложили создать список разрешенных имен, запретив россиянам называть детей «странно». Однако зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал эту идею, подчеркнув, что регламентировать эту сферу невозможно. Кому-то «фриковатыми» будут казаться даже красивые имена, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Вопрос контроля за тем, какие имена россияне дают своим детям, обсуждается уже не в первый раз. Однако до конкретики дело не доходит, так как регламентировать эту сферу слишком сложно — все это слишком индивидуально и зависит от конкретного человека, его интеллекта и воспитания, пояснил Милонов.

Нельзя быть уверенными в беспристрастности людей, которые будут составлять такой список — у них, например, может быть предвзятое отношение к древнеславянским именам, отметил депутат.

«Существует множество древнеславянских, православных, необычных имен. Может быть, кому-то покажется такое красивое имя, например, как Фотиния, каким-то фриковатым», — привел он пример.

Большинство россиян и без того понимают, что необычное имя может испортить судьбу ребенку, поэтому подходят к этому вопросу осторожно, напомнил Милонов. Он призвал вместо запретов развивать вкус и здравый смысл у жителей, а также повышать уровень их образования — в этом случае не понадобятся никакие списки имен, заключил парламентарий.

Напомним, с инициативой о запрете нестандартных имен выступила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, призвав сформировать первый в России реестр разрешенных имен для новорожденных. При этом, по словам вице-спикера Вячеслава Даванкова, в 2023 году только в Москве более чем 7 тыс. новорожденных дали необычные имена, такие как Донателла, Люцифер, Европа, Сахар, Кит. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива.