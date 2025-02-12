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Дочь главного раввина России выйдет замуж за сына одесского раввина

Дочь главного раввина России и сын раввина Одессы поженятся 12 февраля в Израиле
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Официальный сайт города Одесса/Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дочь главного раввина России Берла Лазара Ривка выйдет замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа Шолема 12 февраля в Израиле. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило РИА Новости.

Источники агентства, близкие к окружению раввинов, не раскрыли подробностей торжества и не сказали, кто приглашен.

По данным «Царьграда», Шолом и Ривка будут сочетаться браком по еврейскому обычаю в одном из лучших торжественных залов Израиля.

Берл Лазар родился в Италии и имеет гражданства США и России. У него 13 детей — пять сыновей и восемь дочерей. Авраам Вольф занимает пост главного раввина Одессы с 1998 года и известен своей антироссийской позицией. В 2014 году он встречался с представителями движения «Правый сектор» (организация запрещена в России), которые предлагали ему защиту и покровительство.

Ранее главный раввин России заявил о роли Путина в борьбе с антисемитизмом в стране.

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