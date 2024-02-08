Главный раввин России заявил о роли Путина в борьбе с антисемитизмом в РФ

Политика «нулевой терпимости» к антисемитизму в России стала возможной, в том числе благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил главный раввин России Берл Лазар, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне Путин встретился в Кремле с Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александром Бородой. В ходе встречи ее участники обсудили содействие Москвы в восстановлении мира на Ближнем Востоке.

Лазар напомнил, что первая встреча с Владимиром Путиным состоялась в кулуарах первого съезда ФЕОР в 1999 году, когда нынешний президент занимал пост главы правительства РФ.

«Его очень беспокоила проблема массового отъезда евреев из России, но он сказал, что понимает причины. <...> И он добавил, что сделает все, чтобы евреи в России чувствовали себя в безопасности. В отношении антисемитизма здесь в России нулевая терпимость», – подчеркнул главный раввин РФ.

До этого Лазар призвал сохранить атмосферу межрелигиозного уважения в России.

Ранее главный раввин России потребовал жестких действий полиции после антисемитских митингов на Кавказе.