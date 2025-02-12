Осужденный за наемничество американец не стал обжаловать приговор

72-летний американец Стефан Хаббард, осужденный за наемничество и участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, и его защита не стали обжаловать приговор суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Мосгорсуда.

Отмечается, что жалоба Хаббарда или его адвокатов не поступали ни в Мосгорсуд, ни в апелляционную или кассационную инстанции. Также Верховный суд РФ не получал жалоб на приговор Хаббарда.

7 октября 2024 года Мосгорсуд приговорил американского наемника к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. При этом суд засчитал в срок лишения свободы нахождение Хаббарда под стражей с апреля 2022 года.

До этого российские следователи вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 800 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее в Раде заявили, что иностранцы будут проходить полиграф перед вступлением в ВСУ.