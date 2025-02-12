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Покрышка взорвалась в руках у юного россиянина, он получил тяжелые травмы

В Пятигорске юноша получил тяжелые травмы после взрыва покрышки в руках
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Минздрав России

В Пятигорске 18-летний юноша попал в больницу с тяжелыми травмами после того, как у него в руках взорвалась покрышка. Об этом сообщает Минздрав России.

Инцидент произошел, когда юноша, работавший в шиномонтажном центре, снимал шину с диска грузового автомобиля. В этот момент покрышка взорвалась у юноши в руках.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб легких с развитием дыхательной недостаточности. В состоянии комы его перевели в НМИЦ ЛРЦ Минздрава России.

Спустя десять дней интенсивной терапии юноша начал приходить в себя, а также через какое-то время смог перейти с ИВЛ на самостоятельное дыхание. Еще через десять дней пациент полностью пришел в себя, смог сам передвигаться и принимать пищу.

Юноше удалось восстановиться физически и интеллектуально. Сейчас он чувствует себя хорошо, молодого человека выписали домой.

Ранее наступившая на ржавый гвоздь россиянка едва не потеряла ногу, затянув с лечением.

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