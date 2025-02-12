В ХМАО на бывшего директора департамента образования завели уголовное дело

На экс-директора депобразования Нефтеюганска Инну Линник завели уголовное дело. Об этом сообщил Ura.ru источник в силовых структурах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По словам источника, чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий сети частных детских садов «Семь гномов», где недавно из-за введения родительской платы начался скандал, который заинтересовал даже главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Родители дошкольников столкнулись с неожиданным повышением платы за услуги частного детского сада «Семь гномов», которые были бесплатными благодаря муниципальным субсидиям. В городских соцсетях появилась публикация, что плата с родителей якобы вырастет до 900 рублей в месяц, однако в мэрии заявили, что информация ложная.

В итоге в детском саду прошла прокурорская проверка, после которой Линник почти сразу уволилась «по семейным обстоятельствам и в связи с переездом в другой регион», как она сама заявила. Но уехать она не успела, так как в СК заподозрили женщину в превышении должностных полномочий при выдаче субсидий владельцам сети частных детских садов «Семь гномов». Помимо дела Линник, полиция расследует еще одно уголовное дело в отношении главного бухгалтера, которую заподозрили в мошенничестве.

После того, как о скандале стало известно в соцсетях, мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов в беседе с Ura.ru заявил, что размер субсидий для «Семи гномов» не менялся. Он заверил, что за работой садиков теперь ведут более тщательный финансовый контроль.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.