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Россиянам рассказали, как не заболеть раком желудка при «плохой генетике»

Врач Кирюкова: излечение от хеликобактер снижает риск наследственного рака желудка

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Чаще всего рак желудка развивается у людей, зараженных бактерией Helicobacter pylori. Также эта бактерия способствует развитию наследственной формы рака желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Мария Кирюкова.

«Рак желудка происходит при озлокачествлении клеток слизистой оболочки желудка. В 80% случаев опухоль связана с заражением бактерией Helicobacter pylori. У 3-10% пациентов с раком желудка есть наследственная предрасположенность. При обнаружении Helicobacter pylori важно избавиться от нее, чтобы снизить риск развития рака. Это касается и пациентов с наследственными формами заболевания», — рассказала врач.

На ранних стадиях рак желудка обычно никак себя не проявляет. Поэтому важно пройти плановое обследование не позже 45 лет, даже если нет жалоб. Если выявить рак на ранней стадии, процедура по удалению опухоли будет минимально травматична. Особенно важно проверяться мужчинам: них рак желудка встречается почти в 2 раза чаще, чем у женщин.

«Для проверки на рак желудка используют клинический и биохимический анализ крови, а также анализ кала на скрытую кровь для выявления кровотечения. Следующим исследованием обычно становится видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) – эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода, желудка и начальных отделов двенадцатиперстной кишки. Плановая ВЭГДС должна быть проведена не позднее 45 лет даже при отсутствии жалоб. Дальнейшая частота обследования зависит от выявленных изменений», — объяснила Кирюкова.

На поздних стадиях рак желудка может вызывать слабость, бледность, головокружение, изжогу, боли в верхних отделах живота, тошноту, рвоту, похудание, изменение вкусовых предпочтений, чувство переполнения в верхних отделах живота, быстрое насыщение после еды, рвоту темным содержимым, дегтеобразный стул и даже желтуху. Любой из этих симптомов должен служить поводом для консультации терапевта или гастроэнтеролога и соответствующего обследования.

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