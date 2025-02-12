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Суд в Москве арестовал начальника главка Военно-строительного комплекса Минобороны

Хамовнический суд арестовал главу генподрядчика Минобороны Астемира Абаева
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Суд арестовал на два месяца начальника Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса министерства обороны РФ Астемира Абаева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Об аресте Абаева ходатайствовало Главное военное следственное управление СКР. Хамовнический районный суд арестовал Абаева в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

4 февраля сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищениях при фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского.

21 января сообщалось, что два высокопоставленных офицера министерства обороны Российской Федерации стали фигурантами коррупционного дела.

Ранее СК возбудил дело против начальника жилищно-коммунального управления Минобороны РФ.

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